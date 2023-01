Eduardo Vargas quiere “renacer” en Atlético Mineiro este 2023: “Ahora estoy con otra mentalidad, dentro y fuera de la cancha”

Eduardo Vargas protagonizó una rueda de prensa en Atlético Mineiro durante este sábado. El delantero chileno recalcó que ya dejó atrás todos los problemas que sufrió el año pasado y este 2023 buscará su renacer futbolístico con el cuadro “Galo”.

“El 2022 no estaba muy bien psicológicamente, pero hice todo para ayudar al equipo en los últimos partidos a conseguir la clasificación a Copa Libertadores. Ahora estoy con otra mentalidad, dentro y fuera de la cancha. Estoy bien mentalmente, me siento muy bien”, ratificó el goleador nacional frente a la prensa brasileña.

“Turboman” comentó la ayuda psicológica que recibió el año pasado y destacó que “el entrenador y el club me dieron todo el apoyo para seguir adelante, las personas se preocupan por los futbolistas y me brindaron respaldo”.

En la misma línea, le puso paños fríos a los rumores que surgieron en su contra el 2022. “Ustedes saben cómo son las redes sociales. Se escriben un montón de cosas. Yo no le daba importancia y siempre estuve bien con mis amigos y las personas de las que puedo recibir consejos”, indicó.

Eduardo Vargas y su relación con Eduardo Coudet

El ex U. de Chile se mostró 100% a disposición de su nuevo técnico, Eduardo Coudet. “Donde el entrenador me coloque voy a intentar hacer lo mejor. Su estilo de juego es con dos atacantes, eso me va a ayudar mucho, también a Hulk y Paulinho. Voy a estar a disposición en cualquier posición que me toque jugar”, remarcó.

En Brasil revelaron que Coudet quedó impresionado con el desempeño de Vargas en las prácticas. El chileno fue consultado por aquella situación y entre risas respondió: “No sé cómo se impresionó, en cada entrenamiento intento dar lo mejor, estar bien concentrado y hacer las cosas que me está pidiendo. Tal vez estoy entrenando mucho mejor que el año pasado en la pretemporada, talvez eso le gustó de mí”.

“Estoy mentalizado, la gente quiere ganar todo y vamos a ir con esa mentalidad de pelear por todo lo que vayamos a jugar. Llevo mucho tiempo aquí, he pasado momentos difíciles y buenos que se quedan en mi cabeza”, concluyó el delantero nacional.