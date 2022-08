Eduardo Vargas y su momento más negro en el Atlético Mineiro: “Caí en depresión”

Un complicado momento se encuentra pasando Eduardo Vargas en el Atlético Mineiro de Brasil. Después que el chileno se hiciera expulsar en el partido por los cuartos de final ante el Palmeiras, todo cambió para él, a tal punto, que fue separado del equipo y no fue considerado más dentro del plantel.

En conversación con Globo Esporte, el delantero criollo manifestó estar pasándola muy mal después de aquel partido, el cual terminó siendo uno de los más ingratos de su carrera.

“Después de la expulsión, caí en depresión. Sentí que no quería nada. No quería salir a la calle, no quería ir al supermercado. Incluso mis hijos vinieron el fin de semana”.

“Nos alojamos aquí con mis amigos, sus hijos. Salimos aquí al patio de juegos, y podría haberlo llevado al centro comercial, ¿sabes? En cualquier lugar para que ellos disfruten. Pero no me apetecía. Porque sabía que quizás el Atlético, el hincha, me miraría de otra manera”.

“Estoy enfocado en revertir toda esta situación. Intentar, en estos últimos tres meses, ser convocado nuevamente y mostrar todas las ganas que tengo de cambiar la situación. Y luego el club dirá si estoy bien. Si me quieren, me quedo”.

Vargas también detalló que está trabajando con Lincoln Nunes, psicólogo especialista en rendimientos deportivos, con el que espera revertir su mal presente en el ‘Galo’.