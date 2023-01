“Yo no era la primera opción, sino la única”: Mourinho muestra su orgullo y explica por qué rechazó dirigir a Portugal

José Mourinho, actual DT de la Roma, era el candidato número uno para dirigir a la selección de Portugal tras la salida de Fernando Santos. Sin embargo, el técnico luso rechazó la oferta que le hizo Federación y finalmente el español Roberto Martínez asumió en la banca.

Al respecto, “Mou” tomó la palabra y explicó por qué no quiso convertirse en el técnico de su país. “Quiero agradecer al presidente de la federación portuguesa, me dijo que yo no era la primera opción, sino la única, y eso me llena de orgullo, pero me negué porque estoy bien aquí en Roma”, afirmó este jueves tras la victoria de su equipo ante el Genoa en la Copa de Italia.

Además, comentó la no titularidad del argentino Paulo Dybala, quien ingresó en el segundo tiempo y fue el encargado de anotar el único gol para la victoria del cuadro romano.

“No quería sacar a Dybala al inicio del segundo tiempo. Quizás podría meter a un jugador joven, pero quería hacer todo lo posible para no ir a la prórroga, dado todos los compromisos que tenemos”, concluyó José Mourinho.