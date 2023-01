¿Contará con CR7? Roberto Martínez fue presentado como el nuevo entrenador de Portugal

Los cambios y sorpresas tras la Copa del Mundo Qatar 2022 se siguen dando, en especial en Europa. El máximo trofeo del mundo en el fútbol dejó el Viejo Continente, y aquello golpeó fuerte a variar selecciones, entre ellas Portugal, que tendrá nuevo DT: Roberto Martínez.

El español, hoy ex adiestrador de Bélgica, tomó las riendas de los “lusos” y fue presentado este lunes con miras a las Clasificatorias de la Eurocopa 2024.

“Estoy muy feliz de estar aquí, estoy encantado de poder representar a uno de los equipos con más talento del mundo. Es el proyecto que quería. Entiendo que hay muchas expectativas y metas, pero también entiendo que hay un grupo grande de personas trabajando para cumplir nuestras metas”, dijo el entrenador español en su presentación.

Ahora, tendrá a su cargo nombres como Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Joao Félix y, Cristiano Ronaldo: “las decisiones de fútbol se tiene que tomar en el terreno de juego. No tomo decisiones en despacho. Mi punto de inicio es la lista del último Mundial y Cristiano es jugador de esa lista. Lleva 19 años en la selección y se merece el respeto de sentarnos y hablar. Y mañana hablamos”, dijo sobre CR7.

Las dudas rondan en torno al delantero, quien dejó el fútbol europeo para fichar por el Al Nassr de Arabia Saudita, lo que indudablemente le quitará ritmo competitivo: “el portugués se adapta bien a ligas extranjeras. Siempre da un grado competitivo a su equipo”, sostuvo.

“Me ilusiona mucho que el portugués pueda aportar una forma de jugar que sea ganadora y representativa de lo que es el futbolista portugués. Creo en el proyecto, en el jugador portugués y por eso tengo ilusión por cumplir los objetivos”, agregó el Roberto Martínez.

De esta forma, y después de seis años, el español dejó la banca de Bélgica con los que alcanzó el tercer puesto del Mundial Rusia 2018, y los 4tos de final de la Eurocopa 2020, pero graduándose como una de las grandes decepciones en Qatar 2022.

Su desafío más próximo será el inicio de las Clasificatorias rumbo a la Eurocopa 2024 en el mes de marzo, cuando por el Grupo J deba enfrentar a Liechtenstein y Luxemburgo.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira

A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9

— Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023