El delantero de Países Bajos, Wout Weghorst, reconocido por protagonizar un tenso cruce con Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022, está a un paso de sellar su arribo al Manchester United con miras a la presente temporada en Europa.

Según reveló el periodista Fabrizio Romano, el destinatario del “¿Qué mirás bobo?” llegará a los “Diablos Rojos” a cambio de 3 millones de euros que serán destinados al Besiktas como resarcimiento y se sumaría a préstamo desde Burnley, dueño de su pase.

De todas formas, el cuadro turco, que también tiene en la mira a Gabriel Suazo, solo aprobará su partida si encuentra el reemplazante adecuado del atacante neerlandés de 30 años, que asoma como el flamante sucesor de Cristiano Ronaldo en Old Trafford.

Cabe recordar que Wout Weghorst fue figura en los cuartos de final de la Copa del Mundo ante Argentina. El ariete marcó los dos goles de Países Bajos para forzar el alargue y los posteriores penales donde terminarían cayendo por 4-3, donde tuvo un acalorado intercambio con Lionel Messi tras finalizar el encuentro.

Excl: Manchester United have reached full, verbal agreement to sign Wout Weghorst! Understand deal will cost around €3m to Besiktas — Weghorst will join on loan from Burnley. 🚨🔴 #MUFC

Final step needed: Besiktas will only approve the deal if they find the right replacement. pic.twitter.com/3lLOoyA6h2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2023