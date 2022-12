El atacante de Países Bajos, Wout Weghorst, tuvo un tenso cruce de palabras con Lionel Messi en zona mixta tras el triunfo de Argentina por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, donde el astro trasandino le gritó “qué mirás, bobo”.

Luego de lo ocurrido, el jugador neerlandés entregó su versión de los hechos y se mostró “realmente decepcionado” con la “Pulga” tras lo ocurrido en el estadio de Lusail.

“Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo”, afirmó Wout Weghorst.

“Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Fue realmente decepcionante”, agregó el delantero del Besiktas de Turquía.

Cabe recordar que a lo largo del encuentro entre Países Bajos y Argentina, ambos planteles tuvieron una serie encontrones, con polémicos festejos de Messi contra la banca dirigida por Louis Van Gaal, amonestaciones en cancha y polémicas declaraciones.

Revive el cruce entre Messi y Weghorst en Qatar