Ariel Holan se preocupa e insiste en más refuerzos para la UC: “Debemos tener dos futbolistas por puesto y no los tenemos”

Universidad Católica venció a Talleres de Córdoba este lunes y sumó su segundo triunfo consecutivo del 2023. Sin embargo, el técnico de los “Cruzados”, Ariel Holan, aún está preocupado por el tema refuerzos e insiste en que deben llegar más jugadores para construir el plantel que desea.

Así lo remarcó anoche en la conferencia de prensa tras la victoria ante el club argentino. “Es claro que en la mitad de la cancha nos están faltando los refuerzos que pedimos para darnos mayor recambio”, apuntó el estratega trasandino.

En la misma línea, sostuvo que “nuestro plantel debe tener dos futbolistas por puesto y en estos momentos no tenemos un plantel con dos futbolistas por puesto. Eso no quiere decir que no esté conforme con el rendimiento del equipo. Son dos cosas muy distintas”.

Ariel Holan y su balance tras la victoria

En cuanto al análisis del duelo amistoso, el DT de la UC mencionó que “Talleres es uno de los equipos que se caracteriza por la dinámica y por su agresividad defensiva y ofensiva. Para este momento de la pretemporada fue un máximo nivel de oposición que tuvimos y por eso quedo conforme con el balance del partido”.

Debido a la falta de volantes, Clemente Montes apareció como mediocampista frente a Talleres. Al respecto, Ariel Holan explicó que “hoy se daba la posibilidad. Entendíamos que Clemente nos podía dar presión y creo que lo hizo muy bien en la fase defensiva. Por supuesto que no lo pienso en esa posición, sino como delantero”.

Por último, el técnico de Universidad Católica puso la mirada en el inicio del Torneo Nacional. “Uno trata de ser lo más exigente posible con lo que venimos, entrenando para que de cara al campeonato tengamos al equipo lo más fuerte posible”, concluyó.