“Aceitaremos estas alineaciones”: Ariel Holan presenta esquema ultra ofensivo para la UC 2023

Ariel Holan, entrenador de Universidad Católica, se refirió al equipo que prepara de cara a la temporada 2023 y presentó dos llamativos esquemas que buscará implementar, con la clara intención de aumentar los goles a favor.

“Vamos a seguir buscando mejorar nuestra calidad de posesión para que se transforme en una mayor cantidad de goles y de oportunidades. También queremos mejorar las transiciones defensivas, queremos recibir menos tantos que en el último semestre. Ahí están los dos grandes lineamentos”, explicó de entrada en diálogo con El Mercurio.

Respecto a las dos formaciones que tiene en mente para la UC 2023, indicó: “Vamos avanzando sobre el 4-2-4, con extremos con pierna cambiada que terminan no siendo extremos. Igual el 5-3-2 nos gusta y nos sienta cómodos. Primero aceitaremos estas dos alineaciones y después iremos creciendo en las alternativas de acuerdo a las características que nos dan los jugadores”.

Ariel Holan promete una “alineación interesante y muy ofensiva”

El DT de los “Cruzados” ya proyecta un equipo totalmente ofensivo con el aporte de cada uno de los futbolistas. “Tenemos laterales ofensivos, una buena mezcla de delanteros, porque unos pican al espacio y otros son más de área, mediocampistas que se desenvuelven bien. Vamos a tener una alineación interesante y muy ofensiva”, avisó.

Por último, Ariel Holan afirmó que uno de los objetivos más importantes para este nuevo año será “bajar el promedio de edad y dotar al plantel con un mínimo del 50% de futbolistas de la casa. Eso en el corto plazo; en el mediano ojalá sea de un 65%”.

“No es sencillo, requiere de un proceso en el que entran desde la sub 16 a la sub 20. Estamos seleccionando chicos para llevarlos en un proceso de entrenamiento, pero no queremos adelantar su proceso de madurez, ni físico ni técnico-conceptual”, completó el entrenador de Universidad Católica.