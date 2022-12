Ariel Holan pide la “mejor cancha posible” para localía de la UC el 2023: “Hay que tener buen piso para jugar un lindo fútbol”

Ariel Holan, entrenador de Universidad Católica, se pronunció este jueves en rueda de prensa y abordó uno de los principales temas para el club de cara al 2023: encontrar estadio en el cual hacer de local.

El DT de los “Cruzados” no nombró ningún recinto en particular, pero sí le hizo un claro pedido a la dirigencia y al balompié nacional. “Quiero jugar en la mejor cancha posible. Y para mí es importante que el fútbol chileno mejore el estado de los campos de juego, debería ser una regla, porque eso eleva el nivel de la liga. Hay que tener un buen piso para jugar un lindo fútbol”, afirmó.

En materia de refuerzos, el estratega argentino volvió a remarcar que necesita más volantes para terminar de armar el plantel. “Esperamos uno o dos futbolistas importantes y de experiencia que completen el medio campo. Eso requiere de mucho análisis”, indicó.

Además, el entrenador de Universidad Católica valoró la llegada de todos los futbolistas que ha sumado en este mercado de fichajes. “Todos los refuerzos han jerarquizado el plantel y cada uno tiene sus características: personalidad, trayectoria, voz de mando, técnica y velocidad. Un equipo fuerte se arma con roles que puedan ser complementarios”, complementó.

Ariel Holan y la lesión del nuevo refuerzo Guillermo Burdisso

Por último, el técnico se refirió a la inesperada lesión que sufrió Guillermo Burdisso, reciente incorporación de la UC. El zaguero será baja para los amistosos de enero y podría perderse el inicio del torneo nacional.

Al respecto, Holan señaló que el jugador “hoy tendrá un estudio. Ayer pensamos que podía ser desgarro. Ahora, no sabemos bien, ojalá no sea algo tan importante. Si es que es un desgarro, veremos qué hacer, pero no puedo hablar de supuestos sin tener todo el análisis clínico”.