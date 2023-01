Este domingo, el Blackburn Rovers de Ben Brereton se impuso por la cuenta mínima frente al Norwich City de Marcelino Núñez y avanzó a la siguiente ronda de la FA Cup.

Los dos seleccionados chilenos fueron titulares en sus respectivos equipos. El delantero de La Roja disputó todo el encuentro, mientras que el volante nacional abandonó el campo en el minuto 57 de la segunda parte cuando su equipo se encontraba cuesta abajo en el marcador.

Precisamente, Jack Vale fue el encargado de marcar el tanto de la victoria a favor de los “Rovers”. El atacante aprovechó un grave error en la zona defesiva de los “Canarios” y empujó el balón a las redes para decretar el 1-0 en el Carrow Road.

Con este resultado, Blackburn Rovers consiguió su pase a la cuarta ronda de la FA Cup, donde solo quedan 32 equipos en competición, dejando en el camino al Norwich y esperando a su próximo rival que saldrá de la llave entre Forest Green Rovers o Birmingham City.

Mientras tanto, Ben Brereton y Marcelino Núñez deberán poner su foco en la Championship, donde volverán a la actividad el próximo sábado 14 de enero, en su lucha por lograr el ansiado ascenso a la Premier League.

🏆 We will play either Forest Green Rovers or Birmingham City in the fourth round of the @EmiratesFACup.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/9b43tjkgpt

— Blackburn Rovers (@Rovers) January 8, 2023