Norwich City anunció este viernes a David Wagner como su nuevo entrenador en reemplazo de Dean Smith tras su irregular rendimiento en la Championship. El alemán de 51 años, conocido por su éxito con el Huddersfield donde logró ascender a la Premier League, estampó su firma con los “Canarios” y dirigirá a Marcelino Núñez durante una temporada.

En declaraciones con las redes oficiales del club, Wagner dijo: “Este es un momento muy especial y orgulloso para mí. Estar aquí, de vuelta en Inglaterra, como entrenador en jefe del Norwich City es un gran honor”.

“Este es un nuevo desafío para todos nosotros. Tenemos que dejar atrás lo que ha sucedido en el pasado. Si queremos el éxito, tenemos que estar juntos. Juntos como un grupo de jugadores, personal de trastienda y seguidores”, agregó.

David Wagner también cuenta con pasos como DT del Borussia Dortmund II, Schalke 04 y BSC Young Boys de Suiza, donde logró clasificar a la Champions League en la temporada 2021/2022 y fue despedido de su cargo en marzo del año pasado.

El nuevo técnico del Norwich de Marcelino Núñez tendrá su primer desafío el próximo domingo 8 de enero ante el Blackburn Rovers de Ben Brereton por la tercera ronda de la FA Cup. Dicho encuentro se disputará a partir de las 11:00 horas de Chile.

It's official ✅🔰

A big welcome to our new Norwich City head coach, David Wagner.#NCFC

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) January 6, 2023