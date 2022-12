Dean Smith es despedido y Marcelino Núñez se queda sin DT en el Norwich City

La derrota sufrida por Norwich City en el Boxing Day ante el Luton, sumando ya tres caídas en sus últimas cuatro fechas en la Championship, le terminó costando el puesto al técnico Dean Smith.

De hecho, el elenco británico también determinó la salida del técnico asistente, Craig Shakespeare, y el ayudante Liam Bramley, con lo que Steve Weaver y Allan Russell, quienes quedan como parte del staff técnico, serán quienes se mantengan a cargo del plantel que integra Marcelino Núñez.

“Esta es una decisión difícil, pero creemos que es necesario darnos la mejor posibilidad para lograr nuestro objetivo de subir a la Premier League”, aseguró Stuart Webber, director deportivo del Norwich City, que aún se mantiene en zona de promoción al ubicarse quintos.

Dean Smith fue el entrenador que recibió a Marcelino Núñez y quien rápidamente lo consideró como titular en el elenco de la Championship, aunque por la lesión que sufrió tras la última gira con La Roja apenas alcanzó a jugar cuatro minutos en los últimos tres partidos.

Norwich City have today parted company with head coach Dean Smith.

Craig Shakespeare and Liam Bramley have also left the club.

We would like to thank them for their time here and wish all three well for the future.#NCFC

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) December 27, 2022