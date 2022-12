Vicente Pizarro revela incómodo episodio con rivales: “Me han tratado de molestar diciendo que juego por mi papá”

El joven volante de Colo Colo, Vicente Pizarro, abordó una de las situaciones que siempre están presentes en el fútbol: las comparaciones. Y este escenario, se refirió a su padre, Jaime Pizarro, ídolo del “Cacique” y campeón de la Copa Libertadores 1991.

En diálogo con LUN, el “Vicho” reveló que durante un partido le sacaron en cara el hecho de ser hijo de Jaime Pizarro. “Algún rival me ha tratado de molestar diciendo que juego por mi papá, pero de verdad no me afecta. Se dicen cosas peores en una cancha y uno debe olvidarse de eso”, señaló.

Incluso, el mediocampista de 20 años estableció diferencias de juego entre él y su padre. “Somos distintos. De partida, soy zurdo, y eso lo saqué de mi mamá, que escribe con la mano izquierda. Yo jugaba siempre más arriba y fue el profe Luis Mena quien en un torneo en Valdivia me dijo que tenía que jugar de volante central”, comentó.

Los ídolos de Vicente Pizarro

Además, el joven futbolista albo reconoció que Jaime Pizarro no es uno de sus referentes como jugador. “La verdad es que como no lo vi jugar, salvo ahora en algunos videos, nunca lo tuve como ídolo. Los míos de chicos eran Matías Fernández y Arturo Vidal”, afirmó.

“Ahora me dedico a ver a los que juegan en puestos similares. En el Mundial me gustaron Frenkie de Jong (Paises Bajos), Alexis Mac Allister (Argentina) y Mateo Kovacic (Croacia)”, agregó el volante del “Cacique”.

Por último, Vicente Pizarro tuvo palabras para el actual plantel de Colo Colo y valoró la ayuda de tres compañeros. “El grupo es fantástico y eso se nota en que los que más me alientan y dan consejos son los que juegan en mi posición: César Fuentes, Leo Gil y en especial Esteban Pavez, quien me marca lo bueno y lo malo”, finalizó.