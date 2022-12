Vicente Pizarro valora la llegada de Erick Wiemberg a Colo Colo: “Lo recibiremos de la mejor forma”

Este lunes, el volante de Colo Colo, Vicente Pizarro, compartió jornada en la Clínica Meds con Erick Wiemberg, quien llegará al “Cacique” como nuevo refuerzo para la temporada 2023.

A las afueras del recinto médico, el “Vicho” se refirió al arribo del lateral proveniente de Unión La Calera. “Esperemos que todos lleguen. En el equipo estará muy bien y hará una buena pretemporada. Obviamente, lo recibiremos de la mejor forma y le deseamos lo mejor”, señaló.

Además, el joven mediocampista comentó su tratamiento por la rotura del ligamento cruzado que sufrió durante el primer amistoso contra River Plate. “El cuerpo médico me pide no apurarme, prefiero recuperarme bien y seguir los pasos que me vayan diciendo. Hasta ahora va todo muy bien y la recuperación también ha sido buena”, indicó.

Por último, Vicente Pizarro trazó sus objetivos con Colo Colo de cara al próximo año. “Sabemos que a este club se le exige competir en todo lo que juegue, salir campeón en el campeonato nacional y pelear todos los torneos por delante. Ahora queda descansar y recuperarme bien”, agregó.