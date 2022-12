La emoción de Carlos Caszely al inaugurar su estatua en el Monumental: “Esto es como estar a la altura de David Arellano”

Este viernes, en el Estadio Monumental, se vivió una emotiva jornada luego que se concretó el anuncio realizado meses atrás por el Club Social y Deportivo Colo Colo: la inauguración de la estatua en homenaje a Carlos Caszely.

La obra es del escultor Óscar Plandiura, quien no ocultó su orgullo por la ejecución del proyecto para el “Rey del Metro Cuadrado”. “Más allá de lo deportivo, él es un verdadero héroe y parte del patrimonio de nuestro país”, aseguró en el ingreso a la tribuna Océano.

Obviamente, Carlos Caszely estuvo presente durante la inauguración de la estatua, acompañado de toda su familia, instancia en la que agradeció la iniciativa del Club Social y Deportivo Colo Colo. “Cuando me dijeron que querían hacerme una estatua me pellizqué, no es normal que en este país a uno lo reconozcan cuando está vivo. Esta obra va a perdurar en el tiempo, me llena de emoción”, aseguró durante su discurso, donde tuvo un momento para recordar a su fallecida esposa, María de los Ángeles Guerra.

“Es una mañana preciosa, de risas y llanto, como es la vida. Esto es muy bonito, pero también por el recuerdo triste de una mujer que me acompañó por 50 años, son recuerdos gratos e ingratos: grato por el homenaje, ingrato por ese Carlos Caszely que todavía está en el suelo y no se puede levantar, pero tiempo al tiempo“, puntualizó.

Carlos Caszely, feliz con la estatua

En términos artísticos, el “Chino” destacó la similitud de la figura con su mejor época deportiva. “Está bastante parecido, el pelo largo y los bigotes le dan la impronta, además del short corto. Está muy bien logrado, estoy contento”, aseguró, junto con dimensionar el nivel de homenaje a su figura.

“Esto es como estar a la altura de David Arellano, el hombre que inició todo esto. Es un orgullo enorme, se me sale el pecho. Nunca imaginé ser el máximo goleador de Colo Colo ni tener el reconocimiento de todos los hinchas”, planteó, además de advertir que este tipo de instancias se sigan repitiendo.

“Ojalá esto dé el pie para que otros deportistas puedan recibir este reconocimiento tan maravilloso como hicieron conmigo”, concluyó en el estadio Monumental, donde su estatua quedará al costado de la de otro ídolo albo, Francisco “Chamaco” Valdés.