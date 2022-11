En febrero del presente año, Carlos Caszely tuvo una de las despedidas más duras de su vida. Falleció María de los Ángeles, su esposa durante 52 años. Una fecha, que el exdelantero de Colo Colo no ha podido superar. Cada vez que el exfutbolista se ha referido a su difunta pareja, no ha podido evitar emocionarse y manifestar lo dolido que aún está.

“Llevo tres meses, cinco días y 18 horas con un corazón roto. Tengo como un elefante en el pecho y si yo antes era agnóstico, ahora soy doblemente agnóstico porque no lo puedo entender (…) Hoy día tengo en mi mente un sinfín de cosas que me están volviendo loco“, dijo Caszely el 27 de mayo en Podemos Hablar.

Y en la ocasión, también contó que incluso la ayuda de especialista no ha sido suficiente para superar la muerte de su esposa. “Cuando le digo a la psicóloga que habló con María de los Ángeles en las fotos del departamento, me dice que no es normal. Cuando en la noche tipo 12 de la noche, salgo y me fumo un cigarro en la terraza y puteo, me complica”, afirmó.

Esa noche, el ídolo de Colo Colo también recordó lo que se dijeron los dos a sí mismos cuando comenzaron su relación. “Cuando nosotros nos pusimos a pololear con 20, 21 años… Nos dijimos nos vamos a dar la mano siempre. Y siempre hablábamos de cuando seamos viejitos y andemos caminando de la mano o los dos abrazaditos”, rememoró.

Su emotivo mensaje a meses de la muerte de su esposa

El martes 22 noviembre, a exactos 9 meses desde el 22 de febrero del 2022, Carlos Caszely volvió a recordar a su esposa a través de sus redes sociales. “22 de noviembre. 9 meses. No sé si voy aprendiendo o me voy resignando“, fue la emotiva reflexión que compartió el exfutbolista en Instagram.

En la publicación, el exdelantero de la selección chilena subió una foto con María de los Ángeles a la que le puso de fondo la canción Yolanda, del recientemente fallecido Pablo Milanés. Un posteo en Instagram, en el que recibió el apoyo de diferentes famosos.

“Un gran abrazo, Carlos“, le escribió Martín Cárcamo. Y Pedro Ruminot le comentó: “Abrazo grande Carlitos querido, ídolo“. A su vez que también Juvenal Olmos se hizo presente, con el siguiente mensaje: “Resignarse y aprender es para los hombres de verdad como usted querido Carlos“.