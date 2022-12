Daniel Morón confirma la partida de Gabriel Suazo: “Su representante nos dijo que el jugador va a salir de Chile”

Durante la inauguración de la estatua a Carlos Caszely, el gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, explicitó una noticia que ningún hincha albo quería escuchar: la salida de Gabriel Suazo del club.

“Le dimos un tiempo para que pudiera contestarnos respecto a su renovación y su representante nos dijo que el jugador va a salir de Chile”, aseguró el ex portero, quien explicó la lentitud en el mercado de fichajes para el cuadro albo.

“Estamos trabajando arduamente en el tema de incorporaciones, seguramente en poco tiempo más tendrán novedades. No tenemos nada cerrado. Estamos en la búsqueda, hay jugadores que terminan contrato el 31 de diciembre y con opciones de compra, conversamos con jugadores, pero mientras esas situaciones no se terminen estamos al margen“, apuntó Daniel Morón, recalcando que la búsqueda de futbolistas que reemplacen a Gabriel Suazo y Óscar Opazo es parte de las prioridades.

“Dos a tres refuerzos más estamos buscando, un jugador por fuera, otro que acompañe a Lucero, un lateral. Son nombres que no vamos a desconocer”, explicó el gerente deportivo de Colo Colo, quien no descartó ningún futbolista que ha sonado para llegar al club.

Daniel Morón y la llegada de Matías Zaldivia a la U

Al ser consultado por la firma del ex central albo en el “archirrival”, el campeón con el “Cacique” de la Copa Libertadores 1991 no le dio mayor gravedad. “El fútbol es un trabajo en el cual me pueden llamar de un lado o de otro y si cumplen las condiciones que yo necesito, estoy para hacerlo y ese ha sido el caso de Matías”, sostuvo.

Además, afrontó las críticas de Williams Alarcón por la venta de su hijo a Unión La Calera. “Yo que él estaría contento de que le dimos la oportunidad a su hijo de que fuera a tener oportunidades en otro club, pero cada uno puede hacer y decir lo que quiera. Estoy tranquilo con mi gestión, si no, no estaría acá”, sentenció en el recinto de Pedreros.