Representante de Gabriel Suazo descarta opción de que siga en Colo Colo y avisa que “entre 20 y 25 clubes han manifestado interés”

Alan Silberman, representante de Gabriel Suazo, comentó la situación del jugador en el mercado de fichajes y dejó claro que la única intención es que firme en un club de Europa, por lo cual, descartó la opción de que siga en Colo Colo el 2023.

“Gabriel está en el tope de salir al exterior, tiene 25 años, si no sale ahora… El jugador más viejo que compró el Real Madrid tiene 16 años (Endrick, el brasileño de Palmeiras). Y está pasando en todos los deportes”, advirtió el agente en diálogo con LUN.

Silberman confirmó que se rechazó la propuesta de Fluminense y aún esperan por una oferta formal de algún elenco europeo. “Han mostrado interés un sinnúmero de equipos, algo debería caer. Por lo menos diría que entre 20 y 25 clubes han manifestado interés”, afirmó.

“La mayoría son de Europa. Buscamos uno serio, con un proyecto deportivo importante. No en Luxemburgo, Andorra ni San Marino”, subrayó el representante sobre el futuro del zaguero albo.

El Mundial complica los planes de Gabriel Suazo

El agente también explicó que la Copa del Mundo en Qatar puede ser un factor por la cual Suazo aún no logra encontrar equipo en Europa. “Ahora un club puede ver todos los partidos de donde quiera, hay sistemas, pero yo me imagino que el Mundial ha retardado las cosas y esperamos que se concrete una oferta interesante para Gabriel”, añadió.

Finalmente, Alan Silberman agregó que el puesto en el que juega Gabriel Suazo es “muy escaso en el mundo, pero no está tan bien remunerado como el de un 9 goleador o un defensa central. Hay mucho interés, pero mientras no se dé nada concreto, no hay de qué hablar”.