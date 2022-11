El defensa de Colo Colo y de la selección chilena, Gabriel Suazo, habló este viernes en rueda de prensa y se refirió a su buen presente en La Roja, donde ha destacado como lateral izquierdo.

“Gabi” se tomó con calma el momento que atraviesa y señaló: “Me siento en el mismo lugar donde comencé, peleando un puesto en cada entrenamiento. No encuentro que me haya ganado el puesto, ni que de acá no me moverá nadie, al contrario, tengo que seguir demostrando”.

En el mismo sentido, explicó que “hay jugadores muy buenos en mi posición, está Eugenio Mena que no pudo venir por una lesión y Alex Ibacache está compitiendo conmigo en la misma situación. No estoy completamente seguro de adueñarme del puesto, pero siempre busco ser titular”.

En cuanto al próximo duelo contra Eslovaquia, el zaguero albo aseguró que “queremos salir a ganar como el partido anterior con Polonia, donde demostramos que el equipo que buscó el gol fuimos nosotros. Lamentablemente, hubo una desconcentración y a este nivel te juega una mala pasada. Tenemos que mejorar en ese aspecto”.

Gabriel Suazo también abordó la falta de gol en la selección chilena y reconoció estar “totalmente convencido que vendrán, lo primero es encontrar la forma y el sistema, en base a eso las ocasiones y los goles van a venir”.

Por último, el defensor mostró ganas por jugar en Europa, pero defendió a los futbolistas de la liga chilena. “Tengo el objetivo de poder seguir creciendo. Dar ese salto sería algo muy importante para mi carrera y también para seguir aportando en la selección. Pero no tiene por qué ser una contra jugar en el medio local, si cuando vienes acá uno se entrega al máximo y compite de igual a igual con jugadores de la liga europea”, agregó.

¿Cuándo juega Chile vs Eslovaquia?

El último choque del año para La Roja será ante Eslovaquia este domingo 20 de noviembre a partir de las 9:30 a.m. en horario chileno.

El partido lo podrás escuchar en vivo y en directo junto al relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN. En TV, además de seguirlo por nuestra transmisión en vivo por ADN TV lo puedes ver en las pantallas de TNT Sports y Chilevisión.