En Arabia Saudita aseguran que es real la opción de fichar a Cristiano Ronaldo: “Estamos atrayendo estrellas”

En pleno desarrollo del Mundial de Qatar estalló la noticia de que Cristiano Ronaldo seguiría su carrera en el club Al Nassr de Arabia Saudita. El delantero ya quedó eliminado del certamen junto con Portugal y ahora deberá definir su futuro para el 2023, mientras que en el país árabe crece la ilusión por contar con sus servicios.

Así lo manifestó Yasser Al-Misehal, presidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, quien desea que “CR7” aterrice en su liga, pero aseguró que no intervendrá en las negociaciones entre el futbolista y el club.

“Voy a ser muy honesto. Como Federación, no podemos interferir entre un club saudí y un jugador. Pero, sí nos encantaría tener a este jugador en nuestra liga. Queremos sorprender teniendo más futbolistas tops de cualquier parte del mundo. Como Federación, estaríamos más que felices de que Cristiano llegara”, señaló en diálogo con MARCA.

El mandamás del fútbol saudí también reveló que es real la opción de que el portugués llegue al país. “Ronaldo sí es una posibilidad. Estamos atrayendo estrellas y creo que es una posibilidad, pero no lo sé con seguridad”, agregó.

Además, Al-Misehal se refirió al desorbitante monto de 200 millones de euros que ganaría el ex Manchester United. “Cada club tiene que cumplir sus compromisos financieros de la liga. No creo que Al Nassr ponga una cifra sobre la mesa antes de justificar ese gasto. No creo que pueda hacerlo sin tener cubiertas las obligaciones financieras. Si no, puede caer en un problema en la liga”, advirtió.

Por último, el empresario comentó el épico triunfo de Arabia Saudita ante Argentina en el Mundial de Qatar y aseguró que no hubo premios millonarios para los jugadores por la victoria. “Por supuesto, tuvieron un bonus, pero fue un bonus normal, ya regulado. Ellos no juegan por los premios, sino para escribir su propia historia. Muchos de ellos se convirtieron en deportistas muy famosos después de ese partido”, completó.