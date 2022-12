Adiós a Europa: confirman que Cristiano Ronaldo será nuevo jugador del Al-Nassr a partir de enero

Desde el Mundial de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo define el futuro de su carrera y todo apunta a que jugará en el Al-Nassr, equipo de la Primera División de Arabia Saudita.

Según información del diario español MARCA, el ahora ex Manchester United aceptó la millonaria oferta que le ofreció el elenco árabe y firmará el contrato que lo une al club por las próximas dos temporadas y media. A partir del 1 de enero del 2023, “CR7” será nuevo jugador del elenco saudí.

Como era de esperar, la operación se cierra con números altísimos. El astro portugués recibirá cerca de 200 millones de euros por temporada y se convertirá en uno de los mejores pagados del mundo, muy por encima de la situación económica de Lionel Messi y Kylian Mbappé en el PSG.

Cristiano Ronaldo llegará a Al-Nassr que tiene como entrenador al francés Rudi García. Además, este año el club tuvo su plantel a varias figuras que pasaron por el fútbol europeo, como el camerunés Vincent Aboubakar (ex Porto), el colombiano David Ospina (ex Napoli), el brasileño Luiz Gustavo (ex Bayern Múnich) y también destacó el argentino Gonzalo “Pity” Martínez (ex River Plate).

Con este nuevo desafío en el horizonte, el delantero de 37 años ahora se enfoca en el duelo entre Portugal y Suiza por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, encuentro que está pactado para este martes 6 de diciembre a las 16:00 horas de Chile.