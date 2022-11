Un 2022 desastroso: Deportes La Serena también pierde la categoría en el Campeonato Nacional Femenino

Deportes La Serena selló un pésimo 2022 a nivel deportivo, donde además de la caída a la Primera B que sufrió el elenco papayero en el Campeonato Nacional 2022, este sábado su categoría femenina también quedó en los últimos lugares.

Las “granates” necesitaban vencer a Deportes Iquique para zafar del descenso. Sin embargo, pese a jugar como locales en La Portada, terminaron perdiendo por 2-1: Francesca Acuña y Francisca Araya anotaron para las visitantes, mientras que Valentina Bruna anotó el descuento.

Con este resultado, Deportes La Serena apenas sumó 3 puntos en seis partidos del Grupo B del Campeonato Nacional Femenino, perdiendo la categoría junto a Huachipato. Todo en medio de la decepción que ya el DT del equipo, Carlos San Martín, planteaba en conversación con ADN Deportes antes de la derrota final.

“Hubo dejos de varias instancias del club, pero hoy se están haciendo responsables. Lo que pasó en el primer equipo masculino es distinto, es por un montón de variables y en el fútbol formativo lamentablemente no les alcanzó, pero no soy quién para dar una cátedra de lo que se hizo bien o mal en el club“, aseguró antes de sumarse al listado de malos rendimientos en el elenco de la Cuarta Región.

A todo eso hay que sumar también el Fútbol Joven, donde cayeron también al campeonato regional 2023, junto a Cobreloa y Rangers. Además, bajaron en las divisiones sub 15, sub 16 y sub 17.