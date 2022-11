Carlos San Martín, DT de La Serena: “A veces pienso que es una mentira lo del fútbol profesional femenino”

A una fecha que termine la segunda rueda del Grupo B del Campeonato Nacional Femenino, Deportes La Serena está colista junto a Deportes Iquique con tres puntos. Ambos están en zona de descenso directo y solamente pueden aspirar a disputar el partido por la permanencia.

Las “papayeras” vienen de caer ante el puntero de este sector que es Deportes Antofagasta, quienes las golearon por 4-1 con goles de Sara Pulecio, Antonia Riveros y doblete de Melany Letelier. El descuento a los 60 minutos, de Isidora Toro, no fue suficiente.

El entrenador de las granates, Carlos San Martín, conversó con ADN Deportes, donde reveló con preocupación situaciones extrafutbolisticas. “Era un partido súper complicado, íbamos con mucha ilusión de obtener un buen resultado. La derrota sí nos golpeó, pero hubo cosas que influyeron mucho, hubo situaciones fuera del reglamento ANFP y del límite de un fútbol que se denomina profesional“, apuntó, junto con cuestionar el nivel del estadio en que jugaron contra las “pumas”.

“El recinto no contaba con las medidas mínimas de seguridad, teníamos solo un camarín muy pequeño, donde chocaban las jugadoras. No había agua en los camarines, tenían que ir a un baño público del recinto, ahí se encontraban con rivales, barras y gente del fútbol amateur. La cancha estaba ocupada cuando llegamos y la desocuparon a las 10:15. Tuvimos 15 minutos para calentar”, detalló Carlos San Martín.

Además, el DT afirmó las medidas que tomaron. “Hemos puesto un reclamo a la ANFP por esta situación y por un tema arbitral, yo no soy de echarle la culpa al arbitraje, pero fue muy deficiente. Un juez de línea insultó a una de mis jugadoras con epítetos bastante fuertes”, planteó.

La decepción de Carlos San Martín

El técnico de Deportes La Serena confesó sus decepciones por lo vivido el fin de semana anterior. “Fue un golpe anímico, en un momento yo como técnico pensé que no debíamos jugar, pero como están las cosas tal vez salíamos trasquilados, seguramente nos iban a castigar a nosotros. Hay una falta de preocupación de la ANFP, el recinto donde fuimos a jugar claramente no está capacitado para jugar. La ANFP nos pone a nosotros un montón de requisitos cuando somos locales. Siento que es para algunos medir con una vara y con otros es una distinta”, sostuvo.

“A veces pienso que es una ilusión y una mentira lo del fútbol profesional femenino, independiente de que les paguen un sueldo a las jugadoras, los clubes tienen que preocuparse del entorno. Hay un sinfín de situaciones que me hacen creer que todo esto sea una mentira, los clubes no están preocupados, solo cumplen con el reglamento de tener fútbol femenino, pero no les interesa”, lamentó.

De todas maneras, el entrenador fue enfático en señalar quienes tienen que ser apuntados por todo esto. “No sé si soy tan crítico con la ANFP, los principales responsables somos los clubes, nosotros tenemos que entregarle las herramientas necesarias para que puedan creer. La ANFP tiene la responsabilidad de supervisar y castigar que todo esto se esté cumpliendo. Los clubes son los primeros responsables en entregar las instalaciones óptimas, tienen que hacerse responsables, que no sea solamente por un reglamento y una obligación, que se trabaje como fútbol profesional, pero solo cumplimos con lo mínimo y eso no debería ser así”, remarcó el DT “papayero”.

Finalmente, al ser consultado por los descensos de Deportes La Serena en el fútbol masculino tanto en el primer equipo y las inferiores, esto fue lo que respondió: “Parto de la base que ninguna institución pretende hacer mal su trabajo y quiere descender. Me puedo hacer responsable en lo que pasa en el femenino, soy súper autocrítico, tenemos claro cuáles son nuestras deficiencias con un plantel muy corto. Hay rachas del fútbol donde no te sale todo bien, le tocó a Deportes La Serena, pero no es buscado“, planteó.

“Hubo dejos de varias instancias del club, pero hoy se están haciendo responsables. Lo que pasó en el primer equipo masculino es distinto, es por un montón de variables y en el fútbol formativo lamentablemente no les alcanzó, pero no soy quién para dar una cátedra de lo que se hizo bien o mal en el club. Nosotros estamos enfocados en salvar la categoría. Contra Iquique vamos a jugar la final del mundo”, concluyó en la previa al duelo que disputarán este sábado al mediodía en el Estadio La Portada.