El delantero Bruno Barticciotto dijo presente en el evento realizado por Unicef y Fundación Fútbol Más en el marco del Día Mundial de la Infancia, actividad que contó con la colaboración de ADN.

El joven atacante aprovechó de conversar con ADN Deportes y valoró el momento que vivió con los niños y niñas. “Lo pasé muy bien, feliz de poder ayudar a los niños, compartir, verlos felices jugando al fútbol y haciendo deporte, que al final es lo más importante”, señaló.

En cuanto a su destacado cierre de año en el torneo nacional, el ariete mencionó: “Tuve suerte de poder caer en Palestino y tener una gran temporada. Estoy contento de este segundo semestre y del primero, más allá de no haber tenido mucha participación (en la UC), pero es así el fútbol, uno aprende de todo”.

Si bien, los “Árabes” ya compraron el 50% de su pase, desde la UC y Colo Colo miran de cerca al delantero para el 2023. Sin embargo, Barticciotto aclaró: “Yo vuelvo a entrenar el 12 de diciembre a Palestino y no sé nada más. Sí que he tenido algunos sondeos, pero nada concreto, todavía no me han comunicado nada a mí directamente”.

Opción de llegar a Católica o Colo Colo

De cara al futuro, Bruno Barticciotto también aseguró que no le pesaría la camiseta cruzada o alba. “Uno igual se tiene que adaptar, tiene que ir paso a paso. Las expectativas en un club grande te las exigen de inmediato, pero depende de uno, de lo fuerte que es mentalmente y de lo que haga. Estoy preparado para lo que toque, dar cualquier paso y tener gran buen año el 2023″, afirmó.

Además, el atacante mostró ganas de revancha en la UC. “Siempre es lindo jugar en equipos grandes. Quizás tuve un paso de transición, al club justo no le fue muy bien, pero a todos les gustaría obtener un buen paso por un equipo grande”, comentó.

Por último, el jugador de Palestino expresó su deseo por defender a La Roja adulta, luego de haber pasado por pasado por selecciones juveniles. “A todos nos gustaría jugar en la selección chilena y ojalá en algún momento se pueda dar”, finalizó.