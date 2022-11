Bruno Barticciotto aclara su futuro tras firmar en Palestino: “No le he cerrado las puertas a ningún club”

Uno de los videos que se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales, fundamentalmente por parte de hinchas de la UC, es la frase que entregó Bruno Barticciotto durante la Gala Crack 2022, donde se reconoció a los mejores jugadores del año.

Acompañado de su padre, Marcelo Barticciotto, le preguntaron por si soñaba con la opción de seguir sus pasos en Colo Colo, ante lo cual vino un seco “no” como respuesta por parte del jugador formado en el cuadro cruzado.

Sin embargo, el propio Bruno Barticciotto utilizó sus redes sociales para aclarar el corte de audio, planteando que “al momento de responder, se cortó el audio y sólo se escuchó un “no” que lo están sacando de contexto”.

“Mi intención era decir que más allá del club, me gustaría tener una carrera exitosa como la que tuvo él, pero nunca quise decir que no. Quiero aclarar que no le he cerrado las puertas a ningún club, además que estoy muy feliz en Palestino”, escribió en Instagram el delantero de 21 años.

Todo en medio de la opción que se ha abierto desde hace algunas semanas, como anticipó ADN Deportes, en torno a las chances que maneja Colo Colo de negociar con Palestino el eventual traspaso del jugador como posible refuerzo albo para la temporada 2023.