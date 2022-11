La drástica determinación que tomaría el Manchester United con Cristiano Ronaldo tras sus incendiaras declaraciones

Cristiano Ronaldo sorprendió y mucho durante este domingo al lanzar incendiarias declaraciones en contra de su club, el Manchester United y del entrenador del equipo, Erik Ten Hag.

El delantero portugués no se guardó nada y lanzó que “el Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado“.

Tras ello, agregó sobre su DT que “no le tengo respeto porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca le voy a respetar“.

Aquellas palabras del luso, golpearon duro a Ten Hag, quien estaría presionando un castigo para el portugués, con el fin de que no vuelva a jugar por los “Diablos Rojos”, según apuntó este lunes el diario Telegraph.

De todas formas, el sitio inglés asegura que los dardos de Cristiano se dan justo en el momento en el que comenzará el Mundial, ya que no tiene pensado volver a Manchester después que finalice la sita planetaria.

CR7 ve su carrera fuera del United e intentará forzar su salida cuando se abra el próximo mercado de fichajes en Europa.