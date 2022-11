Cristiano Ronaldo arremetió con todo y asegura que lo quieren echar del Manchester United

Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre el complejo momento que vive en el Manchester United y no se guardó nada, arremetiendo contra todos, incluso contra su propio DT.

En conversación con el programa ‘Piers Morgan uncensored’ de Sky Sports, CR7 se sinceró sobre cómo ve las cosas en su actual club, donde las cosas no han resultado según lo previsto.

Su regreso a Old Trafford ilusionaba a los fanáticos del equipo y, en general, a los amantes del fútbol. Sin embargo, su rendimiento no ha sido el esperado.

Además, el portugués ha protagonizado más de alguna polémica que tiene relación con su actitud y forma de actuar. Se le ha visto frustrado tanto con su juego, como con decisiones técnicas.

Precisamente, una de las declaraciones que más ha hecho ruido tiene relación con el director técnico, Erik ten Hag. Ronaldo habló sobre su relación y declaró que no lo respeta; “Si tú no me tienes respeto, yo nunca tendré respeto por ti”.

También habló sobre lo mucho que lo critican en la prensa, asegurando que la gran mayoría de las publicaciones no son ciertas. Reconoció tener claridad sobre cada tema que se ha abordado.

“Los medios de comunicación sólo dicen mentiras. Tengo un cuaderno y en los últimos meses de las 100 noticias que he apuntado, solo 5 fueron correctas“.

Bajo la misma línea, Cristiano apuntó en contra de un excompañero en el United que hoy se desempeña como comentarista, Wayne Rooney.

“No sé por qué me critica tanto. Probablemente porque terminó su carrera y sigo jugando a un alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es verdad…”.

Más allá de su momento actual en Manchester United, Cristiano Ronaldo también habló sobre su futuro, poniendo en duda su continuidad con los ‘Red Devils’.

Respondió ante los rumores que apuntan a que en más de alguna ocasión han querido sacarlo del equipo. “¿Intentaron sacarme del club? Sí, no solo el entrenador, también dos o tres personas alrededor del club -a nivel dirigencial-“.

“Puede que no deba decirlo, pero la gente tiene que saber la verdad. Me he sentido traicionado. He sentido que algunas personas no me quieren aquí. No sólo este año, el año pasado también”, complementó

Por otra parte, puntualizó sobre el momento del United, señalando que “no he visto evolución en el club desde que se fue Sir -Ferguson-. La progresión ha sido cero“.

"I feel betrayed."

EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.

90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022