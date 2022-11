Presidente de Libertad aclara situación de Marcelo Díaz: “Si el cuerpo técnico cree prudente que siga, negociaremos con él”

El presidente de Libertad, Rubén di Tore, encendió la ilusión entre los fanáticos de la U de Chile al plantear, en diálogo con Radio Universo de Paraguay, que Marcelo Díaz no renovará contrato con el club.

Sin embargo, ante la consulta de ADN Deportes, el mandamás del cuadro “gumarelo” dio pie atrás en aquella afirmación. “Eso lo va a decidir el técnico, aún queda una fecha por jugar. Durante la semana sacaremos la lista de los jugadores que no van a renovar contrato”, comentó de cara al vínculo de “Care Pato” con el elenco guaraní, el cual termina en diciembre.

En la previa a la última fecha del torneo en Paraguay, donde Libertad visitará mañana sábado a Tacuary, Rubén di Tore no quiso anticipar determinaciones del técnico Pedro Sarabia en torno al futuro de Marcelo Díaz para la próxima temporada.

“No entro en ese aspecto, si ellos creen prudente que se mantenga, negociaremos con el jugador, pero hasta ahora no lo hemos conversado con el cuerpo técnico. No hemos hablado con él tampoco, no sé ni siquiera si va a ser titular mañana”, explicó.

Además, el presidente del elenco paraguayo aseguró que no han recibido propuestas, más allá del interés explícito desde hace meses del volante de 35 años por regresar a la U de Chile. “No hemos recibido nada oficial a nivel de clubes”, cerró Rubén di Tore en conversación con ADN Deportes.