Este jueves, Los Tenores de ADN conversaron con Lucas Barrios, exfutbolista y ahora entrenador. La “Pantera” recordó su paso por el fútbol chileno, donde brilló con la camiseta de varios clubes, y puntualizó en el cariño que aún mantiene por Colo Colo.

En este escenario, el otrora delantero eligió el mejor gol que marcó en Chile y aclaró los rumores sobre su estado físico en aquel partido. “Elijo el doblete a la U en el Monumental. Fue algo histórico y muy especial para mí. Muchos decían que yo estaba con la caña ese día, pero es mentira, el día anterior la estaba pasando mal. Haber hecho el esfuerzo de jugar ese partido, convertir de esa manera y que la gente me valore, para mí es una alegría”, comentó.

Respecto a su mejor versión como jugador, el argentino-paraguayo explicó que “he tenido la oportunidad de estar en varios lugares. Estuve en Cobreloa y también pude convertir muchos goles, después en Brasil con Palmeiras me fue muy bien, luego por lesiones salí del club y llegué a Gremio, donde tuve un buen año. En Colo Colo 2008, Borussia Dortmund… han sido varios lugares donde he podido vivir un gran momento”.

Sobre su paso por Alemania, Barrios expresó su apreciación por Robert Lewandowski, a quien le ganó el puesto durante un periodo en Borussia Dortmund. “En Robert vi compromiso y sacrificio. Él jugó en la cuarta división polaca, después fue a la primera por los goles que hacía. Jürgen Klopp lo sacó de ahí y lo pone en el Dortmund como una promesa. Yo tuve mala suerte, me lesioné en la final de Copa América 2011 y Robert empezó a hacer goles, mientras yo lo veía de afuera. Pero a la distancia me alegro por él”, señaló.

Lucas Barrios está listo para ser DT y piensa en Chile

En cuanto a su nueva faceta de técnico, el exjugador subrayó que “vivo para el fútbol, me gusta. Mi motivación es estar cerca de los jóvenes, transmitirle mi experiencia y los conocimientos de todos los entrenadores que he tenido, de cada uno aprendí algo con lo que me identifico. Me fascina estar en el fútbol, es lo que más anhelo”.

En la misma línea, Barrios recalcó su interés por debutar como DT en tierras chilenas. “Me gustaría empezar en Chile ¿Por qué no? Siempre he sido un agradecido del fútbol chileno. Es el país donde más he jugado. Chile me abrió las puertas y pude dar el salto a Europa. El fútbol chileno me apadrinó”, agregó.

Además, mostró ganas de asumir la banca del “Cacique” en un futuro. “Con el cariño que le tengo al club y con la situación que uno vive con Colo Colo, a quién no le gustaría. Si le preguntas a Jorge Valdivia, te va a decir lo mismo. A Colo Colo nunca se le dice que no. Si uno puede ayudar al club de alguna manera, bienvenido”, completó.