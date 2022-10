Lucas Barrios anunció su retiro del fútbol hace cuatro meses tras su paso por Patronato del fútbol argentino. El exatacante de Colo Colo decidió colgar los botines, sin embargo, está muy lejos de alejarse de las canchas y aseguró que está listo para iniciar su carrera como entrenador.

En diálogo con En Cancha, la “Pantera” relevó hechos inéditos de su carrera futbolística en el “Cacique” y abordó su nuevo rol dentro del campo, donde ya tiene el interés de algunos clubes chilenos para contar con sus servicios.

“Estoy muy contento en esta nueva etapa. Han pasado cuatro meses desde mi retiro y no ha sido fácil. Desde hace un par de meses comencé a armar mi cuerpo técnico, hice una gira por Europa para actualizarme y ahora estoy listo, esperando una oportunidad”, comentó el goleador.

“Sé que muchos clubes de Chile y otros lugares han preguntado y hablado con mi gente para ver en qué está mi situación, si tenía ganar de arrancar mi carrera. Debía conformar mi cuerpo técnico y eso está listo, sé que en cualquier momento saldré afuera de las cuatro líneas” agregó.

En esa línea, el exfutbolista de 37 años se refirió a los entrenadores que tuvo en su paso por clubes como Borussia Dortmund y Palmeiras. “He tenido grandes técnicos en mi carrera, de todos aprendí la verdad. Quiero plasmar mi idea en el campo de juego, me gustaría tener un equipo ofensivo, que presione alto en campo rival”, señaló el expupilo de Jürgen Klopp.

Lucas Barrios y su peor recuerdo en Colo Colo

Por otra parte, el ídolo de los albos se refirió al peor momento de su paso por el fútbol nacional, cuando desperdició la oportunidad de ser pentacampeón frente a Everton en el Torneo Apertura 2008.

“Ese día lloré mucho, fue difícil. Hicimos un gran campeonato y teníamos el título en la mano. Habíamos ganado 2-0 en el estadio Monumental y era imposible que nos anotaran tres goles”, recordó.

“Jugué con ambos tobillos lesionados, aguanté lo que más pude. No conseguimos el título y fue una situación muy triste. Hasta el día de hoy duele, íbamos a quedar en la historia del club con el pentacampeonato. Después me pude quedar en Colo Colo, logramos el título y me tocó ser goleador de todo. Fue un día muy especial”, cerró.