Fernando Aguad sobre la desigual repartición de dineros televisivos entre los clubes grandes y chicos: “Es imposible cambiarlo”

Este lunes se organizó el último debate del foro organizado por ADN, “¿Qué hacemos con el fútbol chileno?”, donde uno de los participantes fue Fernando Aguad, candidato a la presidencia de la ANFP.

Uno de los primeros puntos que remarcó el aspirante a la presidencia de sede de Quilín, fue respecto a la necesidad que hay de separar la ANFP con la Federación de Fútbol de Chile.

“Esto no es llegar y hacerlo de la noche a la mañana, ya que hay que hacerlo con base y estructura sólida que no sea cuestionada el día de mañana. No puedo prometer un plazo, lo que sí puedo prometer es que vamos a conformar comisiones y asesorías desde el día 1. Si sale un año, será un año, si sale en un año ocho meses, será así. Yo desde el primer día trabajaré para separarla“, comenzó diciendo.

Respecto a cómo se hace efectiva esa separación, entendiendo que hoy la ANFP depende cien por ciento de los montos que emanan de la Selección Chilena y a la vez que los clubes hoy viven también en gran parte de los costos que la Federación asume, indicó: “Es uno de lo problemas que vamos a tener que enfrentar y una solución que vamos a tener que dar, en cómo separar económica, administrativa y deportivamente, ya que son dos entidades que tienen roles y competencias diferencias y hay uno de ellos que tiene el control sobre el otro.

Sobre cómo generar nuevos ingresos en la ANFP, Aguad fue enfático en señalar que “la propuesta de nosotros de tener un gobierno corporativo, es lo mejor que podemos tener y dentro de eso con un departamento de marketing con nuevos productos. Tenemos la capacidad de traer sponsor nuevos para más ingresos“.

Uno de lo puntos en que más hizo hincapié el candidato, fue respecto a la asesoría que tiene que realizar la ANFP para ver cuál es el campeonato ideal para Chile.

“Tenemos que ver con los mejores especialistas cómo son las ligas más exitosas afuera. Hay que ver si son con torneos largos o no y de ahí hacer una propuesta y seducir a 32 clubes, lo que no es una tarea fácil, ya que todos tienen sus preferencias”, indicó.

En esa línea, añadió que “tenemos que explotar la marca fútbol, y estar en el radar de Europa como un producto y eso se hace solo con la voluntad de nuestros socios, hay que entrar a seducirlos y explicarle con peras y manzanas por qué una cosa es mejor que la otra”.

Otras definiciones de Aguad

Durante el foro, Aguad también habló de un tema delicado en los elencos nacionales, que es la desigual repartición de los dineros televisivos entre los clubes grandes y chicos del país.

“La repartición de los dineros hoy es imposible cambiarlo, lo que nosotros tenemos que hacer es generar nuevos productos y atraer nuevos sponsors para premiar a los clubes por rendimiento. Eso hará más interesante la liga y más competitiva”, aclaró.

Finalmente, fue consultado por qué es imposible cambiar la repartición de dineros, asegurando que “Yo participé en algunos consejos donde se trató el reparto de los dineros y fue imposible ponerse de acuerdo entre 32 socios. Yo puedo querer una cosa, pero son 32 personas las que se deciden. El ponerse de acuerdo fue casi un quiebre de negocios con TNT”.