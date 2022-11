Cristián Ogalde, presidente de Magallanes: “No hay línea de desarrollo para captar jugadores entre los inmigrantes”

En el marco del segundo debate del foro organizado por ADN, “¿Qué hacemos con el fútbol chileno?”, el tema de análisis fue en torno a la gestión de los clubes del fútbol chileno, donde participaron José Luis Navarrete, expresidente de Azul Azul; Cristián Ogalde, presidente de Magallanes; Alejandro Paul, Gerente General de Blanco y Negro; y nuestro Tenor Bicampeón, Jean Beausejour.

Al respecto, lo hecho por el “Manojito de Claveles”, flamante campeón de la Primera B, fue un hito destacado y, amparado en su experiencia como representante de jugadores, Cristián Ogalde reparó en un punto central: el fútbol joven. “En Europa se preocupan mucho por la formación del formador, es un tema mucho más profundo de lo que la gente cree. En la medida que aprendamos a cuidarlo, vamos a tener mejores rendimientos y de que los ingresos no dependerán de la TV, sino de los jugadores”, apuntó, sin desconocer aquel vínculo con el mundo de las negociaciones y traspasos de deportistas.

“Lo que tengo como patrimonio es gracias a la gestión con los jugadores de fútbol. En el mundo es considerado un co-formador del deportista. Creo que van a seguir siendo importantes, los clubes no vienen a Chile si no llegan por recomendación. En cambio, a Uruguay llegan 30 clubes por temporada por la convicción sobre la materia prima”, apuntó, junto con advertir una línea no explorada por el fútbol chileno.

“No puedo entender que la liga chilena, con la inmigración que hay en el país, no le da espacio al que tiene 14 años, que lleva cinco años acá y no puede participar. No hay línea de desarrollo al respecto para captar jugadores con mejor biotipo físico y ayude a conseguir objetivos internacionales”, marcó el presidente de Magallanes.

El debate sobre el futbol joven

Alejandro Paul remarcó el modelo de negocio que vive hoy el balompié nacional, sobre todo tras la serie de cuestiones que han afectado la gestión de éstos en los últimos años-

“El fútbol fue demasiado golpeado por el estallido social y la pandemia, fue un año y medio sin borderó, es importantísimo para los clubes. El futbol joven es el que alimenta a los planteles profesionales y es la esencia del negocio, ahí es donde debemos apuntar y por eso tenemos el proyecto 60/40 para el centenario del club (…) Hay muchos clubes en Chile que sólo viven de la TV, es relevante para más del 80% de los clubes“, aseguró.

Durante aquel debate, Jean Beausejour entregó sus propuestas para el progreso de la disciplina. “Es difícil que nuestro fútbol mejore si la inversión en divisiones menores es tan bajo. Creo que tiene que haber un “directorio en las sombras” permanente, una mesa con el Sifup, alguien del gobierno, de la ANFP. Se pide a gritos un Código de Ética también para los jugadores“, comentó el ex seleccionado nacional.