Hay casa para la final: Rancagua recibirá la definición de Copa Chile entre Magallanes y Unión Española

Este jueves por la tarde finalmente salió humo blanco desde la ANFP. Tras la clasificación de la Unión Española a la gran final del torneo ante Magallanes, la Copa Chile 2022 tiene casa para el duelo definitivo del torneo.

Así lo confirmó durante la presente jornada las redes sociales del fútbol chileno, quienes ratificaron al Estadio El Teniente de Rancagua como la sede de la gran final del campeonato.

El próximo domingo 13 de noviembre, en horario a confirmar, se disputará el duelo definitivo del torneo para conocer al nuevo monarca y al clasificado a la segunda ronda de la Copa Libertadores 2023.

El compromiso lo disputarán Magallanes y la Unión Española en Rancagua, equipos que dejaron en el camino a Huachipato y la Universidad de Chile, respectivamente, en las semifinales del torneo.

🏆🆑 La Final de la #CopaChileEasy 2022 ya tiene fecha y estadio 💯🔝 @UEoficial ante @ClubMagallanes 📅 Domingo 13 de noviembre

🏟 El Teniente de Rancagua@TNTSportsCL 📺📱💻 pic.twitter.com/GEFCqGSjpm — CampeonatoChileno (@CampeonatoCL) November 3, 2022

Miguel Pinto estará en Rancagua

La gran figura de la Unión Española en la clasificación a la final de la Copa Chile, eliminando a la Universidad de Chile, fue el arquero Miguel Pinto, quien dimensionó su gran nivel en conversación con Los Tenores este martes.

“Era todo alegría, no lo hemos pasado bien esta segunda parte del campeonato. Se lesionaron jugadores gravemente y se nos había escapado en el campeonato la opción de ir a Copa Sudamericana, sabíamos que teníamos nuestra única oportunidad ayer y para la U también, con tal de no quedarse con las manos vacías. Es importantísimo estar en la final después de 10 años, levantar la copa sería increíble en lo personal y en lo institucional“, remarcó el ex portero azul, que destacó la vigencia competitiva que tiene a los 39 años.