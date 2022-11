Gabriel Costa, delantero de Colo Colo, conversó con ADN Deportes este jueves y se refirió al futuro de su carrera, en el cual solo piensa seguir siendo jugador albo, sin embargo, avisa que aún no ha tenido diálogos con la dirigencia del “Cacique”.

“Estoy feliz acá en el club, ya lo he dicho, el país me agrada mucho, mis hijos están felices y mi familia también, no puedo pedir más nada. Obviamente que deseo quedarme, pero ya depende de un montón de cosas”, señaló el futbolista uruguayo-peruano.

El atacante de 32 años confirmó que desde Perú “me llamaron miles de veces, pero todavía no hay nada concreto”. No obstante, recalcó su deseo de continuar en Macul. “Ojalá podamos llegar a un acuerdo para poder quedarme”, añadió.

Además, “Gabi” aclaró que no tiene representante y los directivos albos deberán hablar directamente con él. Para seguir en Colo Colo el 2023, el artillero explicó que falta “llegar a un acuerdo con el club. Primero, que pueda llegar la oferta y luego las conversaciones. Depende mucho de eso”.

Por último, Gabriel Costa aseguró que aún no ha dialogado con Gustavo Quinteros sobre lo que el técnico quiere para el próximo año. “Gustavo está disfrutando como nosotros y planteando el partido del domingo. Todavía no estamos en modo conversaciones con la gente. Hay que esperar y ya llegará el momento para sentarse, conversar y plantear todo”, complementó.