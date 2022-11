Ariel Holan: “No veo la Copa Sudamericana como un premio de consuelo”

Ariel Holan participó de la actividad comercial que marcó la jornada de jueves en la UC, donde anticipó el cierre de la temporada 2022, en la cual los cruzados apuntarán a asegurar su participación en la Copa Sudamericana 2023.

Por lo mismo, el trasandino no le bajó el perfil al hecho de no competir en Libertadores, a diferencia de todo lo ocurrido en los últimos cuatro años para el tetracampeón chileno. “Fuimos tratando de buscar pequeños objetivos y uno es clasificar a una copa. No veo la Sudamericana como un premio de consuelo porque, al igual que la Europa League, es la segunda competencia más importante del continente y la Conmebol la fue jerarquizando día a día, tiene muchos equipos que pueden reforzar el torneo”, explicó.

Ante eso, Ariel Holan remarcó que ante Deportes Antofagasta irán con todo para cerrar por lo alto el año, más allá de la necesidad “puma” de sumar puntos para mantener la categoría. “Es un partido importante para nosotros y determinante para el rival, estamos enfocados en el objetivo de clasificar a las copas y depende en gran parte de nosotros. Tenemos que hacer nuestro trabajo”, argumentó.

Ariel Holan y el futuro de la UC

El ex DT de Independiente se mostró confiado en lo que han ido progresando desde que inició su segunda etapa a cargo del club. “El desafío que tenemos es volver a reconstruir eso que al club le dio tantas satisfacciones, pero con otros liderazgos. Esto se construye ladrillo a ladrillo, nuestro gran objetivo este año fue no pelear el descenso. Hay un dicho que reza “Roma no se hizo en un día””, puntualizó en busca de rearmar el plantel.

“Nosotros tuvimos muchas salidas en junio y ahora lo de tres líderes que han sido fundamentales para el equipo. Estamos trabajando en la reconstrucción y eso tiene etapas en función de los objetivos que nos tracemos para más adelante“, justificó en torno a un mercado de fichajes para el cual trazó fechas claras.

“Volver a rearmar el equipo. Del 12 de diciembre al 2 de enero haremos un entrenamiento de acondicionamiento físico y, tras eso, sumar varios partidos a nivel internacional para arrancar con todo el campeonato el 21 de enero, no solo para que el equipo nos vea sino para tener una preparación exigente”, concluyó en conferencia de prensa.