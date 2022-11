Juan Tagle: “El plantel será competitivo con o sin Sudamericana para el próximo año”

El presidente de la UC, Juan Tagle, conversó con ADN Deportes en el marco de la presentación de la la nueva tarjeta Visa Go UC de Bice, donde también estuvieron integrantes del plantel como Clemente Montes, Catalina Figueroa, Alfonso Parot, Yamila Pérez y Fernando Zampedri.

En la charla, insistió en su confianza para que Ariel Holan se mantenga en el cuadro cruzado más allá de los rumores en torno a ofertas para el DT argentino. “Las reuniones con él son permanentes y él mismo lo aclaró. Hay muchos detalles de conversar con él, pero estamos seguros de que va a continuar, ya estamos discutiendo opciones de refuerzo”, apuntó el mandamás del cuadro de la franja.

“Estamos trabajando bien, va a haber una renovación del plantel. Hay jugadores jóvenes que tendrán más opciones, estamos trabajando alineados con Ariel Holan. Tenemos rabia porque este año no se dio como esperábamos, pero nos da fuerza para retomar la senda el próximo año, peleando el título“, remarcó Juan Tagle, quien advirtió que no esperan hacer demasiados cambios en sus proyecciones en función de si clasificarán o no a Copa Sudamericana.

“A nivel de presupuesto hay que ser conservador y razonable, no creo que haya una mayor diferencia presupuestaria. No influye tanto lo que suceda el domingo para la conformación del plantel, que será competitivo con o sin Sudamericana para el próximo año”, puntualizó.

Juan Tagle y las elecciones de la ANFP

El presidente de Cruzados aprovechó de explicitar la postura de la UC para los comicios del 8 de noviembre. “Relaté al Directorio cómo participamos en la elaboración del programa y la lista, estamos muy comprometidos con esta administración, hacemos críticas y muchas cosas por mejorar, pero de manera unánime aprobaron apoyar la lista de Pablo Milad. Fue nuestra opción desde el primer día, respetamos a todas las candidaturas”, apuntó.

De hecho, se mostró confiado en que seguirá la actual directiva a cargo en Quilin 5635. “Existe la expectativa de ganar en primera vuelta, tenemos comprometido el apoyo de muchos clubes. Esta administración lleva dos años, no es un período completo. Hemos hecho las críticas y nos parece razonable que esta administración continúe por un período más, tiene muchos proyectos en curso. Hay confianza en que sea la opción mayoritaria”, culminó el mandamás del elenco precordillerano.