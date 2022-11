Miguel Pinto tras su notable partido por las semifinales de Copa Chile: “Le tengo mucho cariño a la U”

El arquero de Unión Española, Miguel Pinto, habló con los micrófonos de TNT Sports tras el notable partido que tuvo ante Universidad de Chile por las semifinales de vuelta de Copa Chile.

El guardameta tuvo grandes intervenciones y terminó siendo clave para que los de colonia inscribieran su nombre en la gran final del certamen criollo.

“Llegar a esta instancia era muy importante. Es trabajo de todos, como equipo queremos hacerlos parte a todos y sobre todo a la gente que no les habíamos dado muchas alegrías“, comenzó diciendo el golero.

En esa línea, añadió que “fue super especial el partido, pero nada, le tengo mucho cariño a la U, a muchos amigos, no hay para nada un rencor, tenemos que incentivar respeto para que no pase las cosas que pasaron al principio. Tenemos que volver a respetarnos entre todos, para que el fútbol chileno siga creciendo”.

Finalmente, Pinto cerró diciendo que “nunca me he puesto en la cabeza que no sea seguir trabajando y jugando, lo disfruto mucho jugar partidos con mucha gente. Mi hija me pidió llegar a la final para que ella levantara la copa“.

Consignar que Unión disputará el partido definitorio del certamen ante Magallanes, elenco que viene de consagrarse campeón en la Primera B.