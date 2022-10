Frank Kudelka explicó su frase del “miedo institucional” y pasó el aviso: “Me gustaría volver a dirigir en la U”

El exentrenador de la U de Chile, Frank Kudelka, comentó el actual momento del club, que está a un empate de asegurar su permanencia en la Primera División este fin de semana.

“Este año Universidad de Chile zafó de la zona de descenso. Sería bueno que volvieran a competir en copas internacionales”, comentó el actual DT de Lanús en conversación con DirecTV Chile en torno al presente azul, donde apenas alcanzó a dirigir 28 partidos entre 2018 y 2019.

“Me gustaría volver a dirigir en la U de Chile. Tuvimos un porcentaje alto de efectividad, pero no logramos nada. Le tengo apego al club”, reconoció Frank Kudelka.

El “miedo institucional”

El entrenador trasandino pasó a la historia reciente del club por aquel concepto que usó para ilustrar los problemas del club para imponerse en el Superclásico, racha sin victorias que persiste y se extenderá por 10 años.

“A veces uno expresa emociones o formar de sentir. Quizás fue mal entendido, en ese momento, no entendía cómo no podíamos ganarle a Colo Colo. Existía una sensación de no poder hacerlo, ejemplifique desde una palabra la emoción“, comentó, junto con profundizar en la idea para explicar por qué los azules han peleado por evitar el descenso en las últimas cuatro temporadas.

“Existe un común denominador del mal momento de Universidad de Chile en este tiempo, la respuesta está dentro de la institución: es más institucional. No pasa por contratar técnicos, sino que vaya con los lineamentos generales de un proyecto“, recalcó el DT de 61 años.