Arturo Vidal previo a la final de la Copa Libertadores: “Es la oportunidad de ser el equipo más fuerte de Sudamérica”

El volante chileno Arturo Vidal anticipó el duelo que tendrá Flamengo frente a Athletico Paranaense por la final de la Copa Libertadores 2022, programada para este sábado 29 de octubre a partir de las 17:00 horas de Chile.

“Es algo que todos queremos en Flamengo. Es la oportunidad de ser el equipo más fuerte de Sudamérica y tenemos mucha ilusión. Tenemos muchas ganas de que llegue ese día y de levantar la copa si Dios quiere”, comentó el ‘Rey Arturo’ en diálogo con el sitio oficial del torneo.

Consultado por la motivación de su llegada al ‘Mengao’, el jugador de 35 años explicó que “fue vestir la camiseta, entrar al Maracaná y sentir a la gente cuando grita. Ese era el sueño que tenía y aparte lograr títulos que es lo más importante”.

“Desde que estaba en el Leverkusen en 2008 comencé a conocer Flamengo con Renato Augusto. Él me empezó a contar cómo se vivía el fútbol. De ahí, cada vez que me topaba con alguien de Brasil, me decían que Flamengo era de otro mundo. Y ahora que estoy, veo que es así”, complementó.

Arturo Vidal y el sueño de un título continental

El volante de La Roja también recordó la final de Champions League con Juventus en 2015, donde cayó ante Barcelona, y se quedó con las ganas de levantar un trofeo internacional.

“En Europa tuve muchas opciones de ganar la Champions League, pero no se me dio. Estuve en los mejores equipos del mundo y siempre pasaba algo que no pude lograrlo. Mi primer objetivo cuando decidí venir a Flamengo era ganar la Libertadores y venir al equipo más fuerte de Sudamérica me ayuda y me acerca al sueño de levantar la copa”, aseguró.

Finalmente, el ‘King’ valoró el apoyo de los hinchas en redes sociales. “Tengo mucha relación, la gente me sigue mucho y le encanta mi forma de ser. Así soy, me crié así y es parecido a lo que es Flamengo, con gente de esfuerzo, que va al estadio de corazón, disfruta los triunfos y sufre las derrotas. Somos parecidos”, cerró.