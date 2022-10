Gustavo Canales arenga al plantel de Unión Española para la llave ante la U: “Tenemos posibilidades de quedar en la historia del club”

El entrenador de Unión Española, Gustavo Canales, conversó con Los Tenores de la Tarde en la previa al duelo de ida de este miércoles, por semifinales de Copa Chile, donde enfrentarán en Talcahuano a la U de Chile.

“Estamos esperanzados de empezar la llave teniendo una buena presentación, jugamos ante un equipo importante, habrá un escenario lindo, que a todos nos gusta (…) Estamos en un proceso bien propio del fútbol, desde que tomamos el equipo tratamos de devolverle una identidad futbolística, la coherente con el club. Creo tener bien definido el modelo de juego que representa a esta camiseta“, explicó el argentino nacionalizado chileno, quien defendió a las dos camisetas durante su carrera.

Durante la charla, Gustavo Canales enfatizó el espíritu con que espera que su plantel juegue ante la U de Chile. “El móvil nuestro siempre va a ser vincular los objetivos personales a uno en común, la Copa Chile nos ha ayudado en eso. Se ve tangible ganarla, estamos con esa lucecita prendida porque en el torneo quedamos lejos de la pelea por el título hace varios meses. Hay que ir a buscarla, debemos convencer al equipo que hay posibilidades de quedar en la historia del club“, remarcó, a la vez de aguardar por la recuperación de tres lesionados importantes para el elenco de Santa Laura, como Manuel Fernández, Rodrigo Piñeiro y Octavio Rivero.

Gustavo Canales y su futuro en Unión Española

Tras haber asumido la banca hispana para sustituir a César Bravo, llegando desde la sub-21 del elenco del norte de Santiago, el oriundo de General Roca se mostró esperanzado en continuar en la banca del primer equipo la próxima temporada.

“No tengo nada confirmado, pero estoy ilusionado con esa posibilidad. Quiero armar un equipo a mi gusto, con los intérpretes que uno piensa son acordes a la idea de juego. Sé que la decisión se va a tomar a final de temporada, es lógico (…) Sin la ratificación mía, estoy trabajando pensando en el 2023 de Unión Española en general, así lo siento y es para lo que estoy, trabajando en el futuro del club. Vamos bien, aunque los resultados así no lo digan. El resultado no nos puede modificar la estantería del plan final y de cómo queremos ver jugar al equipo en el futuro”, remarcó.

Al margen de aquello, aprovechó de recordar el historial que llevó a la postergación por más de una semana de la llave ante la U de Chile. “Se le ha dado respiro a un equipo que venía con un trajín importante tras la llave con la UC, estábamos organizadísimos. El club se sintió pasado a llevar, pero no queremos darle más importancia. No hace falta conocer su interna para saber que su convocatoria de público hace mucha fuerza. Fue muy manoseado el tema, no nos gustó cómo se manejó y fue totalmente desatinado para una semifinal de Copa Chile”, sentenció el DT de 40 años.