Real Madrid se quedó con El Clásico ante el Barcelona por la novena fecha de La Liga 2022/23. El cuadro merengue se impuso por 3-1 y aumentó su supremacía en el historial frente los blaugranas.

El compromiso se disputó en el estadio Santiago Bernabéu y los dueños de casa se pusieron en ventaja rápidamente. A los 12 minutos, Toni Kroos lideró una gran carga para los madrileños y filtró un pase para Vinicius Júnior. El brasileño remató y Marc-Andre ter Stegen tapó su remate, pero Karim Benzema capturó el rebote y abrió el marcador.

IT HAD TO BE HIM.

BENZEMA SCORES HIS 12TH GOAL VS BARÇA#ElClásico pic.twitter.com/ajsIK4LGrh

— ELEVEN Football (@ElevenSportsFB) October 16, 2022