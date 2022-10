Informe de Carabineros no autoriza el desarrollo del partido entre la U y Unión Española en Valparaíso

Aunque todo parecía acordado para que el Elías Figueroa de Valparaíso sería la sede del partido entre la U de Chile y Unión Española por la ida de las semifinales de Copa Chile, un nuevo inconveniente complica la localía azul en la Quinta Región.

Según información de ADN Deportes, la evaluación de Carabineros para la seguridad del encuentro fue negativa, lo que llevaría a la Delegación Presidencial de Valparaíso a no autorizar el desarrollo del encuentro deportivo.

De hecho, la autoridad regional ya había cuestionado la opción de que tanto la U de Chile como Unión Española pudieran concentrar en la ciudad, con lo que ambos planteles deberían desplazarse a la Quinta Región el mismo domingo.

Sin embargo, aquella planificación queda totalmente en duda pues la Delegación Presidencial de Valparaíso no aprobó al Elías Figueroa como recinto deportivo debido a la falta de contingente policial según la propia evaluación de Carabineros. Así las cosas, los azules no tienen recinto disponible y la opción de una suspensión del encuentro por Copa Chile no es descartable.