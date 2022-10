José Castro valora el momento de la U: “Todavía no estamos salvados, pero venimos mostrando cosas buenas”

Una de las novedades que ha tenido la U de Chile durante las últimas semanas es la inclusión como titular del lateral José Castro, quien afrontó en conferencia de prensa su presente en el club.

“Siempre hay cosas por mejorar, pero más que nada ahora con la confianza que me da el entrenador y el equipo, como grupo (…) Me tocó estar afuera, no ir citado, pero trabajando todos los días, dando el 100%, con la confianza que me iba a tocar en algún momento. El profe me hizo jugar y no solté la titularidad“, aseguró el jugador de 20 años, que destacó la gestión de Sebastián Miranda y el momento protagónico que viven los juveniles del club.

“La confianza en un jugador es todo, el profe nos dio la confianza y las herramientas que necesitábamos, se ha notado en la cancha. Es algo bonito, esta es nuestra casa, ver que estamos ayudando al equipo para sacar esto adelante es algo importante para nosotros”, apuntó José Castro.

José Castro y el momento de la U de Chile

El juvenil azul destacó la importancia de la victoria ante Deportes La Serena en la lucha por evitar el descenso. “Tranquilos, todavía no estamos salvados, pero venimos mostrando cosas buenas. Quedan aún tres partidos”, explicó, junto con mostrar su expectativa en la llave por Copa Chile ante la UC.

“Estamos tranquilos por lo que estamos mostrando en cancha. Vamos a salir a ganar el partido”, recalcó, además de destacar la opción que tendrá de enfrentar a un histórico del fútbol chileno en el Clásico Universitario, Mauricio Isla, al que pudo controlar durante la ida en Santa Laura.

“Tengo respeto hacia él, por el jugador que es. Es un bonito duelo, con un jugador de harta experiencia y logros. El partido anterior lo supe llevar, venimos trabajando bien y ojalá repetir“, cerró un esperanzado José Castro.