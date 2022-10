Este jueves, el Real Betis dio la sorpresa en la UEFA Europa League y derrotó 2-1 a la Roma en Italia. Los andaluces siguen con su campaña perfecta en el torneo con tres triunfos en tres partidos. En lo individual, Manuel Pellegrini llegó a cinco triunfos en su historial frente a José Mourinho, en una historiada rivalidad que se originó en España.

“Si el Real Madrid me echa yo no voy a entregar al Málaga, voy a un grande de Inglaterra o Italia. No tengo problemas de volver a entrenar en otro gran club”, manifestó el portugués, quien reemplazó al Ingeniero en la banca de la Casa Blanca en mayo de 2010.

El entrenador chileno, fiel a su estilo, decidió no ahondar en la polémica y valoró su estancia en el equipo albiceleste. “Me da mucho orgullo dirigir al Málaga en este momento. No me arrepiento para nada de haber venido y estoy muy orgulloso de entrenar a esta institución. Cada uno tiene su manera de ser, pensar y actuar”, fue la respuesta de Pellegrini a Mourinho.

Ambas declaraciones ocurrieron en los días previos al primer enfrentamiento entre ambos técnicos, el 23 de marzo de 2011. Por la fecha 26 de La Liga 2010/11, el Real Madrid aplastó al Málaga por un humillante 7-0, con goles de Cristiano Ronaldo (x3), Karim Benzema (x2), Ángel Di María y Marcelo.

La primera victoria de Manuel Pellegrini fue todavía en su rol de entrenador del Málaga, al igual que José Mourinho como DT del Real Madrid. El 22 de diciembre de 2012, el equipo del Ingeniero se impuso por 3-2 en La Rosaleda y el chileno derrotó por primera vez al europeo. En total, su historial en España finalizó con cinco triunfos para Mourinho, uno para Pellegrini, y un empate.

Los entrenadores se reencontraron en Inglaterra para la temporada 2013/14,. En primera instancia fue con el sudamericano como líder del Manchester City y el portugués como técnico del Chelsea. El registro como entrenadores de esos clubes fue: dos victorias para Pellegrini, dos para Mourinho y dos empates.

Luego, Pellegrini asumió como entrenador del West Ham y se enfrentó a Mourinho como DT del Manchester United. El resultado fue 3-1 a favor del equipo del chileno, pero la temporada siguiente (2019/20), con el portugués en el Tottenham, los de Mou ganaron por 3-2.

Con la victoria 2-1 de este jueves, en el primer enfrentamiento -en partidos oficiales- de ambos entrenadores en el plano continental, Manuel Pellegrini logró acortar la ventaja del europeo en el historial entre ambos.

De momento, el chileno suma cinco triunfos, mientras que el portugués acumula ocho y en tres ocasiones sus equipos han igualado. Los entrenadores se enfrentarán nuevamente el próximo 13 de octubre, en el duelo entre el Real Betis y la Roma por la cuarta jornada grupal de la fase grupal de la UEFA Europa League.

Historial entre Manuel Pellegrini y José Mourinho

La Liga 2010/11 | Real Madrid 7-0 Málaga

La Liga 2011/12 | Málaga 0-4 Real Madrid

La Liga 2011/12 | Real Madrid 1-1 Málaga

Copa del Rey 2011/12 (octavos de final – ida) | Real Madrid 3-2 Málaga

Copa del Rey 2011/12 (octavos de final – vuelta) | Málaga 0-1 Real Madrid

La Liga 2012/13 | Málaga 3-2 Real Madrid

La Liga 2012/13 | Real Madrid 6-2 Málaga

Premier League 2013/14 | Chelsea 2-1 Manchester City

Premier League 2013/14 | Manchester City 0-1 Chelsea

FA Cup (octavos de final) | Manchester City 2-0 Chelsea

Premier League 2014/15 | Manchester City 1-1 Chelsea

Premier League 2014/15 | Chelsea 1-1 Manchester City

Premier League 2015/16 | Manchester City 3-0 Chelsea

Premier League 2018/19 | West Ham 3-1 Manchester United

Premier League 2019/20 | West Ham 2-3 Tottenham

Europa League 2022/23 | Roma 1-2 Real Betis

(*triunfos de equipos de Manuel Pellegrini destacados)