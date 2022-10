De cara a las elecciones de la ANFP, el actual presidente de la entidad, Pablo Milad, buscará su reelección y tendrá otra vez como contrincante a Lorenzo Antillo, ex mandamás de Audax Italiano.

Antillo prepara su candidatura y promete cambios considerables para mejorar el presente que atraviesa el balompié chileno. “Estamos en un momento súper complejo, donde hay que generar un punto de quiebre: o seguimos en picada o tomamos la decisión de recuperar la industria, que es lo que propongo, a través de un nuevo trato, una nueva forma de gestión, para sacar al fútbol del abismo al que nos encaminamos”, indicó en El Mercurio.

El otrora timonel de los “audinos” mostró preocupación por el fútbol chileno y aseguró tener “una base importante, pero lo vital es que los clubes decidan si quieren recuperar y cambiar el triste presente de esta industria. Estamos en el momento preciso para generar el quiebre. Siempre se puede estar más mal y eso es lo que queremos evitar, porque hoy pareciera que vamos hacia un barranco”.

“No es fácil tomar hoy la ANFP, por todo lo que se vive en el fútbol, y tampoco tengo la necesidad de ser presidente de la ANFP, pero quiero generar este cambio disruptivo que saque al fútbol de este mal momento. Quiero encaminar en los próximos cuatro años al fútbol chileno a un nuevo sitial”, afirmó el aspirante al sillón presidencial en Quilín.

Lorenzo Antillo también comentó la postura que ha tenido Pablo Milad y la ANFP con el caso Byron Castillo. “Se hizo lo que se tenía que hacer, la FIFA no nos dio la razón y para temas de justicia ordinaria están los tribunales. Es mejor concentrarse en un nuevo proceso que seguir insistiendo”, sostuvo.

Los planes de Lorenzo Antillo

Por último, el ex presidente de Audax puntualizó en los aspectos esenciales que abarcaría si llega a ganar las elecciones. “En la selección hay que trabajar teniendo como meta final la clasificación al Mundial. Debemos recuperar el valor de los clubes, para revalorizar la industria. Hoy nuestro ranking, a nivel de ligas, es paupérrimo. Y no puede ser que semana a semana no tengamos espectáculos adecuados o que por temas de seguridad no se puedan desarrollar partidos”, agregó.

“La recuperación de los espectáculos no solo debe ser con los clubes, también con el Gobierno, para garantizar partidos sin incidentes. No puede seguir siendo una manifestación de violencia y delincuencia. Hay muchas cosas por hacer, como separar la Federación de la ANFP, un punto relevante en la nueva gestión”, concluyó Antillo.