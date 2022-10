John Terry, histórico del Chelsea, no ocultó la rivalidad que siente con Manchester United y disfrutó la humillante goleada que sufrieron los “Red Devils” ante el City en el derby de la ciudad disputado este domingo.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el exfutbolista inglés aseguró que fue “un placer ver al Manchester City destruir a United. El City es demasiado bueno”.

El otrora zaguero no solo tuvo elogios para el elenco “Ciudadano”, ya que además, destacó la habilidad goleadora de Erling Haaland, quien marcó tres tantos y fue la gran figura del partido. “¿Cómo intentarías detener Haaland? Nunca he visto un jugador como él”, afirmó John Terry sobre el delantero noruego.

Sin embargo, el ídolo del Chelsea también tuvo una picante reacción contra un usuario de Twitter. En su publicación, el exjugador escribió mal una palabra, por lo cual, una persona le comentó: “Déjame enseñarte inglés… Es “too good”, no “to good”.

Lejos de agradecer la corrección que le hicieron, Terry no se quedó callado y respondió con todo: “Lo siento, pero mientras tú estabas en la escuela aprendiendo, yo estaba ganando Premier League”.

A joy to watch Man City destroy Utd today, City are to good.

How would you try and stop @ErlingHaaland ? I haven’t seen a player like him ever 👏🏻 pic.twitter.com/eIkwX5YIXq

— John Terry (@JohnTerry26) October 2, 2022