Durante este martes, personal de Deportes Antofagasta fueron desalojados del estadio Calvo y Bascuñán tras las medidas que tomó el municipio encabezado por el alcalde Jonathan Velásquez, quien se hizo presente en el recinto.

La municipalidad tomó esta determinación como consecuencia de la deuda vigente que tiene el cuadro “Puma” por sobre los 200 millones de pesos debido al consumo de agua potable, electricidad, uso de la cancha de entrenamiento e instalaciones del reducto deportivo.

Luego de ingresar al Calvo y Bascuñán, el edil de la ciudad aseguró que el estadio no será arrendando de cara al próximo partido del club, el cual será este sábado ante Palestino, por la fecha 27 del Campeonato Nacional.

“No van a poder utilizar ninguna dependencia más, acabamos de poner candado. No creo que la justicia nos obligue a tener que arrendar un lugar municipal que es nuestro”, señaló Jonathan Velásquez.

“Nosotros llegamos a un acuerdo, en mi oficina ellos me dijeron que habían sacado las cosas de lavandería y todo lo demás. Ahora voy y está todo instalado. Si mienten, siento que no es necesario creerles”, afirmó el alcalde de Antofagasta.

Por último, el edil de la ciudad dejó claro que no hay más oportunidades para el club. “Dicen que van a pagar desde el año 2015, estamos a 2022 y no han pagado ningún peso. Ya no les vamos a creer de aquí a cinco días más cuando juegue el equipo”, concluyó.