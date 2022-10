Tras haber jugado con la selección chilena, Marcelino Núñez volvió inmediatamente a jugar por el Norwich City en la visita de su equipo al Blackpool por la fecha 12 de la Championship.

El ex volante de la UC jugó 87 minutos y fue parte de la victoria por 1-0 de su equipo en condición de visitante, donde pudo haber tenido una mayor cuota de protagonismo.

Todo porque Marcelino Núñez tuvo la opción de ampliar la cuenta ante Blackpool tras ejecutar de manera brillante un tiro libre. Sin embargo, el balón se estrelló en el horizontal y salió de la cancha, para lamento del volante nacional.

Más allá de aquella jugada puntual, en Inglaterra se alaba la rápida adaptación del mediocampista de 22 años. Según la cuenta Football Wonderkids, destacaron entre sus estadísticas principales luego de ya 10 partidos con Norwich City el que ha creado 21 chances de gol, además de los 16 dribles que ha concretado y el promedio de 2.9 disparos por encuentro.

🇨🇱 Marcelino Nuñez (22) off to a flying start for @NorwichCityFC:

☑️ 10 games

⚽️ 1 goal

🅰️ 1 assist

🔑 21 chances created

🔀 16 dribbles won

⚔️ 17 tackles won

❌ 9 interceptions

🚀 2.9 shots p/g

The transition from the 🇨🇱 Primera to the Championship has come easy for him. 🌟 pic.twitter.com/Y8yEEPzdYT

— Football Wonderkids (@fbwonderkids) October 1, 2022