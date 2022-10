Alfredo Stöhwing y la postergación del duelo de Colo Colo ante la UC: “Es una decisión injusta y discriminatoria”

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se expresó en conferencia de prensa ante la postergación del duelo entre Colo Colo y la UC luego del derrumbe de una parte de la estructura de la tribuna Cordillera en el Estadio Monumental.

“Hay 35 personas trabajando en el Monumental y nos aseguraron que los trabajos quedarán listos a las 9 de la noche, además de enviar todos los informes pertinentes. No entendemos la medida, estamos muy desilusionados, hicimos un esfuerzo enorme. Entendemos la frustración de los hinchas. No entiendo a las autoridades, ofrecí que vinieran esta misma tarde a constatar que todo estaba en condiciones, pero no tuvieron ninguna flexibilidad“, arrancó diciendo la máxima autoridad de Colo Colo, que fustigó la actitud de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

“En un acto de lavarse las manos, rechazaron la programación. Es una decisión injusta y discriminatoria. No entiendo esta persecución contra el fútbol chileno y contra Colo Colo, tendremos una desventaja deportiva al tener menos descanso para el próximo partido. Hemos hecho la mejor defensa posible, tenemos la sensación del deber cumplido. Espero que los jugadores no se distraigan en busca de la estrella 33″, remarcó un molesto Alfredo Stöhwing.

“No noté un interés por solucionar los problemas en relación con el esfuerzo del club, no supimos nada de ellos en todo el día y nos enteramos de esta determinación sin tener la opción de conversarlo. La estructura se iba a retirar, no había ningún riesgo en relación al desarrollo del partido. Tomaron una actitud cómoda, es sencillo tomar una decisión desde el escritorio“, expuso el máximo representante de Colo Colo, que evaluó la situación en torno a un apretado calendario para el Cacique.

“La idea es que se juegue este martes, sin horario definido aún. Mostramos nuestra flexibilidad para algo que está absolutamente fuera de programación. No hicimos ninguna propuesta porque luchamos hasta último minuto para hacer el partido el domingo“, apuntó tras volver al Estadio Monumental junto con el plantel, que abandonó la concentración que había iniciado horas atrás.