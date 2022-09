Michael Clark y la suspensión del duelo por Copa Chile: “Este partido se tiene que dar por terminado”

Este miércoles por la tarde, Universidad Católica y Universidad de Chile se debían medir en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, encuentro que comenzó ganando la UC a los 4 minutos, pero al minuto siguiente se detuvo por el lanzamiento de bengalas y bombas de ruido por parte de los hinchas “cruzados” contra el portero azul, Martín Parra.

Como era de esperar, tras varios minutos de discusión en cancha, definitivamente el encuentro se suspendió y ahora será el directorio de la ANFP quienes determinen qué sucederá con el encuentro. Tras los hechos, vino la versión oficial de Universidad Católica sobre los hechos.

Tras los hechos vinieron las repercusiones y primero fue Juan Tagle, mandamás de “Cruzados”, quien pidió que se continúe el juego, mientras que Michael Clark, presidente de Azul Azul entregó la postura del club: “sobre Martín Parra estamos muy preocupados”, partió diciendo.

“Fue trasladado a un centro asistencial, queremos expresar como club que lo que pasó hoy es de la mayor gravedad que puede pasar en el fútbol. Hoy día nosotros vinimos a jugar un partido, con todas las ganas y a los cinco minutos le cae una bengala a Martín, la verdad es que no se puede poner en peligro, en la cancha, la integridad de los jugadores y no se le puede bajar el perfil”, complementó Micheal Clark.

Insistió en que: “por eso es que esto tiene que haber un antes y un después de lo sucedido. No puede ser que a los cinco minutos tenga que salir un jugador en ambulancia, no puede pasar y tiene que haber señales y las que queremos como club es que no puede ser que acá se tire una bengala, se suspenda y a los dos días se juegue de nuevo, este partido se tiene que dar por terminado“, aseguró.

Agregó Michael Clark que: “la barra del club organizador ya tuvo problemas, este partido se debió jugar sin público, hubo mala organización y la verdad es que nosotros vamos a perseguir a los autores materiales porque esto no puede volver a suceder, las señales tienen que ser potentes”, dijo.

Cerró con duras acusaciones contra la Universidad Católica: “no se le puede bajar el perfil. Cuando nuestros jugadores se iban de la cancha, algunos jugadores de la UC los insultaron, les dijeron que porque se iban de la cancha, los trataron mal con improperios y de manera soez. No puede ser que haya un herido, que salga en ambulancia, y la gente los insulte porque se van al camarín, era evidente que el partido no se podía jugar, no había garantías”, finalizó el mandamás de los azules.